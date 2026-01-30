Ufficiali gli orari dei playoff di Conference League: ecco quando giocherà la Fiorentina
La Fiorentina affronterà i polacchi dello Jagiellonia di Bialystok ai playoff di Conference League, un doppio turno che vale un posto tra le prime sedici della competizione. Andata il 19 febbraio in trasferta, ritorno una settimana dopo al Franchi.
Fiorentina-Jagiellonia, il ritorno della Conference
Si conoscevano già le date, ma mancavano soltanto gli orari che adesso la UEFA ha ufficializzato. La Fiorentina giocherà in Polonia alle ore 21:00, mentre a Firenze la gara di ritorno sarà alle 18:45.
Ecco gli orari della doppia sfida
Giovedì 19 febbraio, ore 21:00, Stadion Miejski w Bialymstoku (Bialystok) - JAGIELLONIA-FIORENTINA
Giovedì 26 febbraio, ore 18:45, Stadio Artemio Franchi (Firenze) - FIORENTINA-JAGIELLONIA
