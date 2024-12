L'Atalanta vince anche questa: Ranieri KO - Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Roma e Atalanta sono scese in campo questa sera per l'ultima gara in programma di questa giornata di Serie A. Bellissimo l'omaggio della Curva Sud che ha esposto per tutta la gara uno striscione per Edoardo Bove, così come la maglietta dei giallorossi nel riscaldamento.

Gol dell'ex all'Olimpico

Parlando invece della partita, è stata un'altra vittoria dell'Atalanta di Gasperini. 2-0 in trasferta grazie alle reti di De Roon e l'ex Zaniolo, che si è pure tolto la maglia per esultare. La Dea va seconda dietro al Napoli, mentre la Roma resta in zona retrocessione.

La classifica aggiornata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 32, Atalanta 31, Inter 28, Fiorentina 28, Lazio 28, Juventus 26, Milan 22, Bologna 21, Udinese 17, Empoli 16, Parma 15, Torino 15, Cagliari 14, Genoa 14, Roma 13, Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8. * = vedi sotto

* Fiorentina, Inter, Milan e Bologna hanno una partita da recuperare