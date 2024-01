Nel corso di un intervento a Radio Bruno, il giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola Alessandro Bocci ha analizzato la situazione di casa Fiorentina in vista della gara di stasera contro il Napoli.

“La sfida col Napoli me la aspetto equilibrata ma i partenopei sono sicuramente più forti e questo può pesare. Va capito cosa abbia dato alla squadra di Mazzarri la vittoria in extremis con la Salernitana. Credo che Italiano stia facendo dei miracoli in questa fase senza Gonzalez e anche senza Dodô; si è dovuto spremere Kayode e i mancati rinforzi sugli esterni offensivi si stanno facendo sentire, siamo corti. Da capire se la Fiorentina giocherà con la difesa a tre; Arthur non è nel miglior momento sul piano fisico e anche Bonaventura viaggia a mezzo servizio e va gestito".

‘Non piango se parte Barak, ma il ceco va sostituito’

“Barak a me ha deluso abbastanza e non piango se lascia la Fiorentina. Onestamente in un anno e mezzo lo ricordo a Basilea ma poi poche altre volte. Se però il ceco esce un giocatore serve in quella zona di campo. Il mercato di riparazione è difficile, un aggiustamento, difficile andare a migliorare. Mi aspetto un esterno assolutamente perchè siamo con l'acqua alla gola in quella zona di campo, mancano gol. Mandragora non ha fatto il salto di qualità benchè abbia tante doti, la crescita di Lopez è più lenta di quanto pensassi”.