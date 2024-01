Nell’articolo della testa online L’Ultimo Uomo c’è anche un approfondimento sul girone d’andata di Fiorentina e Bologna, protagoniste di quello che viene definito un ‘assalto all’Europa’. Ecco di seguito l’analisi del noto sito’.

‘Fiorentina e Bologna sorprese per meriti sul campo, ma non solo…’

“Le due grandi sorprese della Serie A sono Fiorentina e Bologna, capaci di arrivare nei pressi del quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League (e chissà che anche il quinto non diventi utile per lo stesso obiettivo). Lo hanno fatto per i loro meriti sul campo, ma anche per le stagioni tutt’altro che eccezionali di Napoli, Atalanta, Lazio e Roma. Il Bologna ha rimediato due sconfitte nelle ultime tre partite e, alla prima del girone di ritorno, è stata superata dall’Atalanta e dalla Lazio, che era la squadra più in difficoltà a inizio campionato. Anche la squadra di Italiano sembra leggermente in calo: dopo le vittorie di “corto muso” contro Verona, Monza e Torino ha rimediato una brutta sconfitta contro il Sassuolo e un pareggio faticoso contro l’Udinese. Vale la pena chiederselo, quindi: Fiorentina e Bologna possono mantenere fino alla fine un piazzamento che vale l’Europa?”.

‘La Fiorentina soffre pochissimo la pressione avversaria’

“Siamo abituati a pensare alla Fiorentina e al Bologna come due squadre dalle preponderanti qualità offensive. La squadra di Italiano che aggredisce alta costantemente, che porta molti uomini in area. Quella di Thiago Motta che distrugge la forma difensiva avversaria attraverso la tecnica e la tattica individuali. In realtà, dai numeri si nota quanto le cose migliori queste due squadre le facciano quando si difendono. Il Bologna è terzo per xG (expected goals) concessi, mentre la Fiorentina è seconda per i tiri concessi agli avversari. La forza del Bologna è nel modo in cui riesce a forzare gli altri a prendere tiri poco pericolosi: solo gli avversari di Atalanta e Juventus tirano più da lontano rispetto a quanto fanno le squadre che affrontano i rossoblù. La Fiorentina soffre pochissimo la pressione avversaria, nonostante sia una delle squadre meno dirette del campionato, che più organizzano una buona fase offensiva su un’impostazione dal basso ordinata”.

‘Inefficace la selezione al tiro della Fiorentina’

“Le preoccupazioni per entrambi gli allenatori risiedono nell’efficacia degli attacchi. Secondo gli xG, Fiorentina e Bologna sono la settima e la nona forza del campionato. Per gol fatti, escludendo i rigori, la Fiorentina risale una posizione, mentre il Bologna scende di due. La selezione al tiro dei viola è particolarmente inefficace, riescono a tenersi su perché attraverso il gioco riescono ad arrivare più spesso sulla trequarti avversaria o in area di rigore: solo Inter e Napoli hanno più passaggi riusciti in queste due zone di campo. La capacità del Bologna di mettere le tende nell’altra metà campo è molto più limitata. In media i rossoblù completano 2,7 passaggi a partita nella trequarti campo, fanno peggio solo Salernitana, Frosinone, Genoa e Udinese. Insomma, il Bologna da un punto di vista offensivo sembra molto dipendente da Zirkzee, che al momento agisce contemporaneamente da regista offensivo e da finalizzatore. Thiago Motta ha bisogno di altre soluzioni”.