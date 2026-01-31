Il Sassuolo fa un favore alla Fiorentina: Grosso ha la meglio sul Pisa di Gilardino. Berardi torna al gol. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La seconda partita della 23esima giornata di Serie A, andara in scena all'Arena Garibaldi di Pisa ha visto il Sassuolo imporsi per 3-1, un risultato che indubbiamente fa piacere alla Fiorentina che mantiene le distanze invariate sui nerazzurri.

Il Pisa non è mai stato in partita

Va comunque sottolineato come la gara non sia mai stata in discussione, con gli uomini di Fabio Grosso che si erano portati sul doppio vantaggio già al 45': i neroverdi vanno all'intervallo sullo 0-2 grazie ad una rete di Berardi al 25', che torna a segnare dopo quasi tre mesi, e un autogol di Caracciolo nei minuti di recupero. Nella ripresa il Pisa prova a riaprire la partita con Aebischer al 51', prima di subire l'1-3 definitivo di Konè al 58'.

Come cambia la classifica di Serie A

La squadra di Gilardino continua a perdere e questo non può che far piacere a tutti i tifosi viola. Il Sassuolo di Grosso continua invece a confermarsi in maniera positiva, salendo al decimo posto a pari merito con l'Udinese.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 52, Milan 47, Napoli 43, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo 29, Cagliari 25, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.