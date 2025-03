L'Inter conferma il risultato dell'andata vincendo anche a San Siro: Inzaghi vola ai quarti di Champions

Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l'Inter supera il Feyenoord di Van Persie per 2-1. Risultato complessivo di 4-1: all'andata, al De Kuip di Rotterdam, i nerazzurri si erano imposti per 0-2 con reti di Thuram e Lautaro, con anche un rigore sbagliato da Zielinski.

La cronaca della partita

Inzaghi tiene a riposo Lautaro a favore di Taremi in vista della sfida con l'Atalanta, ma è Thuram che sblocca la partita all'ottavo minuto con un gran tiro a giro dalla sinistra. Vantaggio che si vanifica al 39simo, quando Calhanoglu è troppo irruento su Moder: calcio di rigore, con lo stesso Moder che batte Sommer per l'1-1. Dopo l'intervallo, però, ci pensa Calhanoglu a riprendere la partita in mano: Taremi conquista il rigore ed il turco lo trasforma per il 2-1. Thuram va poi vicinissimo al 3-1, ma la traversa gli nega la doppietta: partita che finisce così, con gli uomini di Inzaghi che proseguono il loro cammino europeo.