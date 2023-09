Il Ferencvaros ne fa ben 8 in Coppa d'Ungheria a pochi giorni dall'esordio nel girone della Fiorentina

Non c'è il campionato in questo week end in Ungheria ma spazio alla coppa nazionale, con il Ferencvaros impegnato sul campo del Nagyecsed, formazione semi dilettantesca. Risultato piuttosto emblematico lo 0-8 con cui gli uomini di Stankovic hanno passato il turno: a segno Pesic su rigore, poi la doppietta di Lisztes per lo 0-3 della prima frazione. Nel secondo tempo due volte Zachariassen e una a testa Siger, Besic e Owusu. La Fiorentina troverà gli ungheresi al ‘Franchi’ il prossimo 5 ottobre.