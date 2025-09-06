Non più intoccabile, anche perché non più unico mancino del reparto, anche Luca Ranieri potrebbe vivere presto un'insolita, per lui, legge dell'alternanza a vantaggio di Viti. La staffetta tra i due si è già vista e, scrive La Nazione, potrebbe colpire più del previsto il capitano viola. Tutta colpa del… palleggio, una skill che Pioli richiede ai suoi difensori e che non rappresenta la miglior dote di Ranieri.

Attento però deve stare anche Comuzzo e anche dal suo lato, il tecnico viola ha già lanciato senza troppi scrupoli Kouadio: si tratta di un'alternativa forse meno vigorosa rispetto a Viti ma il giovane classe 2006 può conquistare fiducia e posizioni nelle gerarchie.