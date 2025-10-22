Tuttosport: Alla fine le forti lamentele della Fiorentina avevano un fondamento

Su Tuttosport di oggi, presente un articolo che parla di Fiorentina e di quanto accaduto domenica scorsa.

Il pezzo in questione è intitolato: “Arbitri ora stop alla sceneggiata”. Occhiello: “De Marco: "Il Var su Gimenez non doveva intervenire. E non era rigore”.

Lamentele con fondamento

Articolo che inizia così: "Alla fine le forti lamentele della Fiorentina per l’assegnazione in favore del Milan del rigore che ha deciso nel finale la partita di domenica sera, avevano un loro fondamento. Almeno stando a quanto emerso sia lunedì, con i pensieri del designatore arbitrale Gianluca Rocchi (in sintesi: non era rigore), sia ieri con la puntata di Open Var andata in onda su Dazn".