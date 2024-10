E per la panchina della Roma affossata dalla manita viola spunta anche un ex Fiorentina. Coppia DDR-Ranieri nella Capitale?

Dopo la debacle con la Fiorentina, la posizione di Juric alla Roma è a rischio. La sua ultima gara potrebbe essere quella di giovedì contro il suo ex Torino. La Roma, scrive calciomercato.com, avrebbe già in mente il sostituto: in cima alla lista dei dirigenti giallorossi ci sarebbe il ritorno di Daniele De Rossi, che avrebbe dell'assurdo visto l'esonero di un mese fa circa.

Soluzione romantica?

Ma insieme a lui ci andrebbe anche l'ex viola Claudio Ranieri. Una pista che vedrebbe allenatore DDR e direttore tecnico Ranieri. L'ex allenatore della Fiorentina potrebbe comunque uscire dal ritiro anche per allenare da solo il suo grande amore. Per lui sarebbe la terza volta dopo le stagioni 2009/2010 e quella 2018/2019.

Tre allenatori a busta paga?

I Friedkin avrebbero in mente anche altri nomi, che però difficilmente accetterebbero il ruolo di traghettatori: da Mancini e Allegri a Sarri e Terzic. In questo caso il club giallorosso dovrebbe pagare tre ingaggi pesanti dopo i 3,3 milioni di De Rossi e i 2,2 di Juric.