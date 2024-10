Un rigore generoso per la Fiorentina, ma sul terzo gol e sull'espulsione di Hermoso, Sozza non sbaglia

La partita tra Fiorentina e Roma è stata diretta da Simone Sozza nato a Milano ma della sezione di Seregno.

Il rigore

E c'è da dire che il rigore concesso ai viola è quantomento generoso. Celik sbaglia tutto nell'occasione sul controllo di palla. Bove si getta intelligentemente sul pallone e c'è il contatto tra i due. Ma lo stesso Celik prima tocca il pallone e poi il calciatore viola. In molti si aspettavano l'intervento del Var e il richiamo dell'arbitro all'on field review che in questo caso però non arriva.

Il terzo gol viola

Ancora Celik protagonista suo malgrado sul terzo gol viola. Leggero contatto con Gosens e cade a terra. Nella circostanza Sozza fa proseguire l'azione che porta Bove a rifinire per Kean. In questo caso l'arbitro giudica tutto nel migliore dei modi.

L'espulsione

Così come indiscutibile è l'espulsione di Hermoso. Già ammonito, il calciatore della Roma decide di trattenere in maniera evidente Dodò che gli era andato via in velocità e che si sarebbe trovato da solo con la possibilità di entrare dentro l'area di rigore giallorossa.