Gudmundsson (ahinoi) toglie ogni incertezza circa la sua presenza a Como. Un dubbio chiamato Dodô. E c'è un altro indisponibile

L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, nella giornata di ieri ha lavorato ancora a parte. Fatto questo che in pratica toglie tutti i dubbi circa la sua presenza a Como. Come scritto in questo periodo da Fiorentinanews.com, l'islandese punta al ritorno tra i convocati per la partita contro l'Inter.

Per quanto riguarda i nazionali, all'appello a questo punto manca il solo Dodô che tornerà ad allenarsi con la squadra solamente a partire da domani. La sua presenza come titolare a Como è in dubbio: Palladino si prenderà tutto il tempo per decidere e valuterà attentamente le sue condizioni dopo questo periodo passato in un altro continente e dopo il viaggione che si è dovuto sobbarcare.

Per il resto, sono tutti a disposizione ad eccezione di Richardson che si è infortunato durante un allenamento con il Marocco e che ritornerà tra un mese e mezzo circa.