Pazza idea Jovic per una neopromossa, ma gli ostacoli sono diversi

Secondo quanto riporta L'Unione Sarda, in casa Cagliari avrebbe preso quota il nome di Luka Jovic per rinforzare l'attacco rossoblù. Come sappiamo, il giocatore serbo è ai margini del progetto della Fiorentina e di Italiano ed è alla ricerca di una nuova avventura.

Il giocatore è finito anche nel mirino del Milan, con i rossoneri che però avrebbero altre preferenze prima di virare sul serbo. Per il Cagliari il principale ostacolo sarebbe legato all'elevato ingaggio percepito dal centravanti ex Real Madrid oltre al fatto, aggiungiamo noi, che Jovic accetterebbe difficilmente l'opzione di una squadra neopromossa. Il mercato però si sa, regala sorprese.