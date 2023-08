Jovic ai margini estremi della Fiorentina: il Milan ci pensa... Ed è senza alternative

Saranno giorni intensi in casa Fiorentina per quanto riguarda il calciomercato. Dopo la fiammata iniziale e la fase di stallo, queste ultime ore di mercato vedranno diverse operazioni potersi concludere in casa viola. Al momento, le più sicure sono in uscita e, tra queste, c'è la cessione di Luka Jovic.

L'attaccante serbo, ai margini del progetto di Italiano (non è stato inserito nella lista UEFA), potrebbe finire la Milan, beffato dalla Roma nell'affare Azmoun. I rossoneri cercano un'alternativa a Giroud e, nonostante Jovic non sia considerato una prima scelta, le alternative al momento non ci sono. Lo scrive La Nazione.