Si è appena concluso il posticipo delle ore 18 di questa domenica di Serie A.

La Juventus, con fatica, porta via tre punti dall'Arechi e rimane al passo dell'Inter, a -2, nella lotta Scudetto. Nel primo tempo va avanti la Salernitana con uno splendido gol di Maggiore, che però si fa espellere a inizio ripresa per doppia ammonizione. I padroni di casa giocano bene e continuano a farlo anche in dieci contro undici, ma cedono di fronte alla batteria offensiva bianconera. La pareggia Iling Junior, la vince l'ex Fiorentina Vlahovic al 91° minuto: è 1-2 finale.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 48, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Lazio 30, Atalanta 29, Roma 28, Napoli 28, Torino 27, Monza 25, Genoa 21, Lecce 21, Frosinone 19, Sassuolo 19, Udinese 17, Cagliari 15, Verona 14, Empoli 13, Salernitana 12.