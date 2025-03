Marco Masini, cantante e tifoso viola, è intervenuto stasera al Salotto Viola commentando la vittoria di domenica contro la Juventus, e dando il suo pronostico sul finale di stagione.

“Difficile non godere quando vinci 3-0 contro la Juve, si gode sempre. Adesso però voglio vedere come si comporterà la squadra, voglio capire che Fiorentina sarà. La coreografia sanzionata? Per me lo spirito fiorentino non è mai condannabile a meno che non si facciano accuse mirate, o si cada nel volgarissimo. Un'espressione come quella la sento dire da quando sono piccolo, figuriamoci se mi posso impressionare nel leggerla: magari qualcuno è più sensibile, ma io sono abituato, spesso sono stato preso di mira per qualcosa che ho detto o cantato”

“Palladino diventerà un grande allenatore, farà il suo grande percorso. La stagione viola è ancora tutta da scrivere: certo, forse a volte ha pagato un certo tipo di pressione, perché Firenze vuole vincere. Non è facile pronosticare come finirà la stagione, questa vittoria potrebbe trarre in inganno, ma ti posso dire che questa è una squadra forte, che sa fare tante cose: sa chiudersi e difendere bene, sa andare in verticale, ora sta anche migliorando nel giocare la palla. Questa Fiorentina può tranquillamente raggiungere l'Europa League”