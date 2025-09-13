Pioli: "Inizio sbagliato di tutt'e due i tempi, ma anche noi potevamo fare due o tre gol. Napoli bravo a massimizzare i nostri errori"

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha detto a Sky dopo la sconfitta con il Napoli: “Abbiamo cominciato male tutt'e due i tempi e gli errori li paghi contro avversari di questo livello. Loro hanno massimizzato i nostri errori”.

E poi: “Ma la squadra ha giocato ed è stata brava, abbiamo continuato a provarci e abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non abbiamo approfittato degli sbagli che hanno fatto. Mi aspettavo di avere più punti in classfica, due punti in tre partite sono troppo pochi per noi”.

Diversi errori sui gol del Napoli: “Se sbagli queste letture e queste situazioni poi le paghi. Loro sono stati più bravi nei particolari e nei dettagli. Sohm? Secondo me ha fatto una buonissima partita, ha lavorato bene, poi l'ho tolto per cambiare assetto a centrocampo”.

E infine: “Potevamo segnare due o tre gol anche noi”.