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Ben tre giovanissimi viola convocati con la Nazionale U16 per le due amichevoli contro la Spagna

Redazione /
Credits: Lega Serie A
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La Nazionale Under 16 di Giovanni Costantino torna a Coverciano, dove domani affronterà i pari età della Spagna nel primo dei due test in programma nell’arco di tre giorni. Il secondo è in programma giovedì. 

Tre viola convocati

Tra i convocati della nazionale giovanile ci sono ben tre giocatori della Fiorentina. Inizialmente il CT aveva chiamato il portiere gigliato Lorenzo Minicucci e il centrocampista Abdel Musah

Sostituzione d'emergenza

A questi due nomi si è poi aggiunto ai difensori Lorenzo Febbraro, che ha preso il posto dell'indisponibile Pasotti, di proprietà della Cremonese. 

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