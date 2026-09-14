Ben tre giovanissimi viola convocati con la Nazionale U16 per le due amichevoli contro la Spagna

La Nazionale Under 16 di Giovanni Costantino torna a Coverciano, dove domani affronterà i pari età della Spagna nel primo dei due test in programma nell’arco di tre giorni. Il secondo è in programma giovedì.

Tre viola convocati

Tra i convocati della nazionale giovanile ci sono ben tre giocatori della Fiorentina. Inizialmente il CT aveva chiamato il portiere gigliato Lorenzo Minicucci e il centrocampista Abdel Musah.

Sostituzione d'emergenza

A questi due nomi si è poi aggiunto ai difensori Lorenzo Febbraro, che ha preso il posto dell'indisponibile Pasotti, di proprietà della Cremonese.