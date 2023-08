Il punto sul mercato: Duello inatteso con la Roma per Beltran, fasi decisive con il River. Via libera a Cerofolini e Pierozzi

Quando sembrava tutto fatto… è una frase che si potrebbe attribuire a tantissime situazioni di mercato e purtroppo anche a quella di Lucas Beltran. La Fiorentina sembrava poter già muoversi per far volare l'attaccante a Firenze, forte di un accordo raggiunto con il giocatore e quasi finalizzato con il River Plate. E invece ecco l'inserimento maligno della Roma, che cerca un attaccante con i soldi di Ibanez e che ha offerto una cifra analoga all'entourage: nessuno però è ancora totalmente d'accordo con i Millionarios.

Il vantaggio della Fiorentina è quello di aver avviato ben prima dei giallorossi i discorsi e di poter vantare una sorta di prelazione, forte anche della presenza di Burdisso. In ogni caso queste sono ore davvero decisive perché se la società viola vuole Beltran deve mettere in campo tutti i suoi sforzi a livelli economico e tagliare corto la questione.

Intanto oggi sono arrivate le ufficialità di Christensen e Nzola, nuovi volti per porta e attacco e di certo non gli ultimi arrivi. Ha salutato invece Niccolò Pierozzi che ripartirà ancora dalla Serie B e dallo Spezia: alle spalle di Dodo ci sarà Kayode almeno per il momento. In uscita a questo punto anche Cerofolini, ad un passo dal Frosinone.