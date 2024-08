Al termine dell'amichevole col Grosseto, il difensore della Fiorentina Michael Kayode ha parlato ai giornalisti presenti allo Zecchini, tra cui Fiorentinanews.com.

‘Il mister mi ha chiesto di giocare da centrale e…’

"Contento di quanto abbiamo fatto, è un momento non facile, con tanti allenamenti e partite di seguito, dobbiamo mettere minuti sulle gambe. Penso che siamo ad un ottimo punto. Il mister mi ha chiesto di provare a giocare da terzo centrale in questo mese iniziale, sono disponibile a giocare dove mi mette, dando il massimo".

‘Ho fatto solo un anno, questa stagione per me motivo di stimolo e soddisfazione’

“Questa stagione per me sarà una grandissima emozione e stimolo, ho fatto solo un anno, non bisogna pensare a quello ma a questo che viene. Giochiamo con un modulo diverso, ci sono i quindi e richieste diverse. Il mister ci chiede di non buttare mai la palla”.