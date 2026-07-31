Tempo al tempo, ma Grosso ha ben chiara la coppia difensiva titolare. E Dragusin si è già preso il posto

Che la difesa fosse il reparto da rifondare maggiormente in casa Fiorentina non era un mistero. Non è un caso che ben tre acquisti siano arrivati proprio lì: Valdepenas come esterno e Viery e Dragusin come centrali. Qualcosa manca ancora ma, intanto, Grosso ha potuto sperimentare le prime combinazioni. Finora il rumeno è stato la certezza, con il brasiliano e Ranieri che si sono alternati al suo fianco.

Inserimento graduale

Non appena cominceranno le gare ufficiali, e a maggiore ragione essendoci solo l'impegno di campionato, il tecnico viola dovrà però stabilire una coppia centrale titolare. Dragusin non si tocca, mentre per quanto riguarda Viery l'ipotesi più papabile è quella di un suo inserimento graduale. Nel frattempo Grosso potrà contare su Ranieri e Pongracic ma, visto anche l'investimento fatto, tutto fa pensare che sarà Viery il nuovo titolare al fianco di Dragusin.