Non bastasse il risultato dell'andata, che pone i verdiblancos avanti nel doppio confronto, sono anche i numeri a confortare l'ambiente betico in vista del match di ritorno contro la Fiorentina. El Diario de Sevilla si espone addirittura presupponendo che “non debba essere un grosso problema segnare a Firenze”. E i numeri della squadra di Pellegrini in effetti fanno paura, specie nel 2025: appena due volte a secco nelle 24 partite da gennaio in avanti: a Valladolid e in casa con il Gent.

Il Betis nelle ultime 17 ha perso solo 2 volte, segnando in totale 38 gol e nelle ultime tre trasferte in Conference ha vinto 0-3 a Genk, 0-4 a Guimaraes e pareggiato per 1-1 con lo Jagiellonia. Considerando tutte le competizioni, il Betis segna fuori casa da quasi quattro mesi. Tutti numeri su cui si basa la spavalderia iberica, che la Fiorentina ha tutta l'intenzione di ricacciare indietro.