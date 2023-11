La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Rubino in attacco, in difesa c'è Sadotti. Torna Amatucci, Sene va in panchina

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha reso noto le sue scelte per la partita di campionato contro l'Empoli. Torna titolare in attacco Rubino, in difesa ci sono Kouadio e Sadotti. A centrocampo gioca Amatucci. Panchina invece per Sene.

Fiorentina (3-5-2): Vannucchi; Koaudio, Sadotti, Romani; Vigiani, Amatucci, Harder, Ievoli, Fortini; Braschi, Rubino.

Empoli: Stubljar, Bacci, Barsi, Corona, Stassin, Indragoli, Mannelli, Fini, Vallarelli, Bucancil, Barsotti.