Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno dei prossimi impegni della Fiorentina. Queste le sue parole: “La partita contro il Verona è importante. Le classiche partite che devi vincere e tutto può diventare più complicato. Non perché non abbia fiducia nella Fiorentina, ma perché è anche una partita che ti può lanciare veramente lontano visto anche lo scontro tra Inter e Atalanta. I cambi in Conference ci saranno, perché la coppa non è proibitiva, ma alcuni devono riposare e altri devono dimostrare di poter stare in questa Fiorentina”.

E ancora: “Abbiamo visto lanciare giovani come Rubino, come Comuzzo che sta crescendo tantissimo. Questa è una bella cosa. Ci saranno da fare delle valutazione sui giocatori che devono giocare. E' giusto ci sia turnover. Diversi giocatori sono stati recuperati come Beltran, è importante che tutti siano coinvolti. Contro l'APOEL mi aspetto Kouamé centravanti e Beltran dietro. L'argentino sta crescendo in questo ruolo e si sacrifica molto. Si rischia di partire male nel primo tempo e poi mettere i titolari nel secondo, però una squadra ambiziosa deve avere 15/16 titolari. Ora è un momento magico, non potrà essere sempre così. Le riserve della Fiorentina non sono all'altezza della prima squadra in campo, lo abbiamo visto. Ma è anche un problema di motivazione, si vede. Il gruppo è forte e Palladino farà le sue scelte, ma serve dare minuti a tutti”.