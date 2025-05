Il Como può arrivare davvero a spaventare la gerarchia viola? Intanto respinge un'altra pretendente a Fabregas

Dallo scorso mercato di gennaio il Como ha preso decisamente il volo verso una nuova dimensione, salvandosi con gran tranquillità e raggiungendo la top ten della Serie A, appena due slot sotto la Fiorentina. E gli Hartono non paiono intenzionati a tirarsi indietro per continuare a spendere e ad alzare l'asticella, partendo dalla guida tecnica: su Fabregas i lombardi hanno alzato il muro, respingendo anche l'assalto della Roma, riportato da Sky. Il Como ripartirà dal tecnico catalano e da grandi investimenti: un'insidia in ogni caso anche per la società viola.