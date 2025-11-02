Pedullà: "Call in corso tra Pioli e Commisso per decidere come separarsi. Vanoli aspetta un segnale dalla Fiorentina"

Da un ex calciatore viola a un altro, è questo il destino che potrebbe toccare alla Fiorentina nelle prossime ore. L'avventura di Stefano Pioli è finita e si sta solo decidendo come separarsi, visto il contratto lungo e oneroso. Secondo Alfredo Pedullà, in questi minuti è in corso una call tra l'allenatore e la proprietà viola: una trattativa per giungere all'accordo su una buonuscita.

E poi sarà caccia al nuovo allenatore: Paolo Vanoli, come detto altro ex calciatore viola, è in lizza e un paio di giorni fa aveva parlato anche col Genoa. I rossoblù però sono orientati su De Rossi.