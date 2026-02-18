Funaro: "Abbiamo fatto un sopralluogo del Franchi con UEFA e FIGC per la candidatura agli Europei. In tutto il percorso..."

La sindaca di Firenze Sara Funaro, in merito al rifacimento della “nuova” casa della Fiorentina, lo stadio Artemio Franchi, è intervenuta anche sui propri canali social: “Questa è una giornata importante perché è stata montata la prima trave d'acciaio di tutta una serie di travi che poi andranno a reggere sia la nuova curva che -in parte- la copertura”.

“Giornata importante per il Franchi”

“Anche ieri siamo stati a fare un sopralluogo allo stadio e nelle aree limitrofe con la UEFA e con la FIGC per gli Europei 2032. Era un sopralluogo già programmato come in altre città, abbiamo fatto vedere la situazione dello stadio e abbiamo anche raccontato tutto il percorso che porterà alla realizzazione della nuova tramvia che arriverà in questo quartiere, altro elemento strategico per la mobilità fiorentina. Sarà un'asse importante per la candidatura agli Europei”.

“Sopralluogo con UEFA e FIGC per EURO2032”

Di seguito, il video: