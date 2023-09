Basile: "Lopez e Arthur sono i nuovi Torreira. Ma alla fine, dovessero essere riscattati, costeranno il triplo dell'uruguaiano"

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato così su Facebook il possibile arrivo di Maxime Lopez alla Fiorentina: “L'ho sempre visto come il nuovo Torreira. E anche Arthur, seppure a un livello superiore quando era al Barça, era uno alla Torreira. Li abbiamo presi in prestito e si alterneranno. Scelta saggia perché Arthur non avrebbe retto tre competizioni e Maxime è davvero un motorino, conquisterà i tifosi”.

E poi: “Però è curioso vedere come dopo aver dato via Torreira, uno dei pochi a non volerci lasciare, stiamo prendendo tanti Torreira, che alla fine, se il diritto di riscatto verrà confermato, costeranno il triplo dell’uruguaiano e il triplo dell’ingaggio. Amrabat poteva passare per regista nel calcio primi anni ‘70, neanche i secondi ‘70, non in quello attuale. Ma ammettere di essersi sbagliati è un pregio”.