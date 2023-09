Bucchioni: "Maxime Lopez meglio di Amrabat. Manca un'alternativa a Ranieri, avrei preso Querfeld del Rapid Vienna"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana del mercato della Fiorentina e dell'operazione Maxime Lopez: “E' un centrocampista velenoso, bravo nella fase di ripiegamento e perfetto anche per giocare insieme ad Arthur. Come stile di gioco preferisco il francese ad Amrabat. Riguardo a quest'ultimo, era ovvio che la trattativa sarebbe decollata nel momento in cui la dirigenza viola avrebbe aperto al prestito oneroso”.

E poi: “La Fiorentina sta costruendo una grande squadre, ha preso giocatori funzionali. Theate? Sarebbe un'occasione da prendere al volo, che potrebbe non ricapitare. Ad oggi non hai un'alternativa valida a Ranieri. Avrei preso Querfeld del Rapid Vienna già durante l'intervallo della partita d'andata, veramente un bel difensore. Conference? Se la Fiorentina fosse uscita sarebbe stata una stagione negativa in partenza. Considerando anche che gli austriaci erano più avanti di condizione, il passaggio del turno ha un valore enorme".