Prestito oneroso con diritto di riscatto: ecco le possibili cifre dell'affare Maxime Lopez

Trattativa avanzata tra Fiorentina e Sassuolo per Maxime Lopez. Le parti stanno lavorando per portare a termine l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, a cifre anche piuttosto vantaggiose per i viola.

Secondo quanto scrive TMW, infatti, la Fiorentina dovrebbe spendere 1 milione per il prestito mentre l'eventuale riscatto sarebbe fissato a 9 milioni. Un'operazione complessiva potenzialmente di 10 milioni dunque, per regalare a Vincenzo Italiano un nuovo centrocampista al posto del partente Amrabat.