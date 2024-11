Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Hellas Verona: confermate le previsioni. Sottil e Colpani sugli esterni, in mediana Adli con Bove. Dietro a Kean...

Tra non molto scenderanno in campo Fiorentina ed Hellas Verona, un match questo valido per dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Palladino mette in campo la formazione che avevamo indicato alla vigilia con Sottil esterno insieme a Colpani. In mezzo alla trequarti Beltran dietro a Kean. In mediana confermati Adli e Bove. Torna la difesa titolare con Gosens e Dodô terzini, Comuzzo e Ranieri centrali e De Gea in porta.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Serdar, Duda; Lazovic, Harroui, Suslov; Tengstedt.