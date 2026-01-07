Emergenza attaccanti contro la Fiorentina: la Lazio dimentica Castellanos e chiude in fretta e furia il suo nuovo centravanti

In avvicinamento alla sfida tra Lazio e Fiorentina, in programma per stasera alle 20.45, uno dei temi principali è l'assenza di attaccanti a disposizione di Sarri, che non potrà contare né su Noslin (squalificato), né su Dia (in Coppa d'Africa), dopo aver venduto Castellanos.

Accordo trovato

Anche per questo, i biancocelesti si sono mossi in fretta sul mercato e hanno già chiuso l'affare per l'erede dell'argentino: dal RB Salisburgo, per 13 milioni di euro, è in arrivo il classe 2003 Ratkov. Siamo alle battute conclusive della trattativa, col ragazzo che potrebbe già arrivare oggi a Roma, secondo Sportitalia.

Contro i viola

Chiaramente, anche qualora arrivasse nella capitale oggi, non sarebbe a disposizione per la sfida odierna contro la Fiorentina: l'ipotesi più quotata, al momento, è un adattamento di uno tra Cancellieri e Pedro come falso nove, al centro dell'attacco della Lazio.