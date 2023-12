Repubblica: La Fiorentina spera di allungare i tempi grazie al ministro

A pagina 2 dell'edizione di Firenze de La Repubblica, si parla del Franchi e si legge un articolo dal titolo: “Avanzate due offerte per rifare lo stadio la gioia di Nardella “Eravamo nel giusto”. E ancora: ”Oggi si saprà chi sono i soggetti che si candidano per il restyling del Franchi Poi gli altri passaggi tecnici per arrivare all’assegnazione entro il 31 dicembre".

Pagina 3

La situazione Franchi vista con gli occhi del club viola: “Ora la Fiorentina spera di allungare i tempi grazie al ministro”. Sottotitolo: “Spostare oltre il 2026 il termine per riuscire a restare a giocare a Firenze”. E ancora: “Joe Barone vedrà la sindaca Barnini per riaprire l’opzione Empoli”.

Pagina 10

Per la parte sportiva c'è: “Corsa Champions il mucchio selvaggio tra sogni e rilanci”. Ovvero: “Dietro Inter, Juve e Milan, cinque squadre in due punti E dopo i rimpianti romani la Fiorentina ci crede di più”.