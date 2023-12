Barnini: "E' estremamente complicato che Empoli possa ospitare la Fiorentina. Ci sono grossi problemi di cui bisogna tenere di conto"

Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, intervenuta su Lady Radio, ha confermato una certa chiusura ideologica al fatto di poter far traslocare la Fiorentina al Castellani, durante i lavori al Franchi.

Una soluzione “estremamente complicata”

“Confermo che ci sono stati contatti con la Fiorentina - ha detto - voluti in primis dal sindaco di Firenze. Io ho già detto in altri momenti cosa penso: è estremamente complicato per noi ospitare le partite dei viola. Poi ascoltarsi e parlare lo si può sempre fare”.

Problemi di cui tenere di conto

La Barnini ha aggiunto: “Sono una persona cortese, ma ferma. Affronterò questa discussione con sincerità, ma ci sono problemi di ordine pubblico e di accessibilità alla città dei quali non si può non tenere di conto. Io devo difendere l'Empoli (il club calcistico ndr) e Empoli, prima vengono le nostre esigenze”.