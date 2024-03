Arthur: "La caviglia è a posto, ho avuto un piccolo infortunio ma adesso sono al 100%"

Il centrocampista della Fiorentina Arthur è in panchina e non tra i titolari per la gara contro la Roma. Il giocatore ha recuperato comunque dall'infortunio accusato due gare fa, come ha confermato lui stesso a DAZN, ed è quindi pronto a subentrare in caso di necessità.

Arthur rassicura sulle sue condizioni

Arthur parla così del lieve infortunio dal quale ha recuperato in questi giorni: "La caviglia è a posto, ha avuto un piccolo infortunio dopo otto secondi contro il Torino, ma è già al 100% e adesso sto bene".