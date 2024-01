La Fiorentina mette gli occhi su un astro nascente del calcio serbo, ma la concorrenza è foltissima

2 aprile 2009. Questa la data di nascita di Nebojsa Grujic, giovanissima ala sinistra serba di proprietà della Stella Rossa di Belgrado. Il ragazzo ha appena 14 anni, ma è già considerato uno dei migliori astri nascenti del calcio serbo.

Attualmente gioca nell'Under 15 della formazione di Belgrado e si è fatto notare in diversi tornei internazionali a giro per l'Europa. Su di lui, secondo quanto scrive ajaxshowtime.com, ci sarebbe la Fiorentina, che però è in buona compagnia. Sull'attaccante, infatti, ci sarebbe l'interesse di club come l'Ajax, il Tottenham, il Genk, il Benfica e il Red Bull Salisburgo.