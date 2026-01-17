Corrado a FN: "Commisso persona cordiale, determinata e lungimirante, la sua perdita gravissima per tutto il calcio italiano"

Nel giorno della scomparta di Rocco B. Commisso, tutto il mondo del calcio e non solo sta facendo sentire la propria vicinanza alla famiglia Commisso ed a quella viola. Anche il Presidente del Pisa, Giuseppe Corrado ha voluto rilasciare a Fiorentinanews.com in Esclusiva le sue parole: “La morte del presidente Commisso, imprenditore lungimirante, cordiale e determinato, è una perdita gravissima per il calcio italiano e per la società Fiorentina. Lascia un vuoto difficilmente colmabile”.