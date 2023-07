Calcio pazzo: all'Atalanta sono bastati 40 gol in meno per migliorare la plusvalenza della Fiorentina con Vlahovic

Gli 80 milioni incassati dalla Fiorentina per Dusan Vlahovic a gennaio 2022 sembravano un record difficilmente migliorabile, almeno nel breve termine: e invece c'è chi ha fatto anche di meglio. E' ovviamente l'Atalanta che con la cessione ormai prossima di Hojlund al Manchester United per 85 milioni di euro realizzerà il suo incasso più alto in assoluto e per farlo le sono bastati 9 gol (più 1 in Coppa Italia), in una sola stagione. Il serbo invece a Firenze di gol ne aveva messi a segno 49 in 4 anni. Sintomi di un calcio ormai pazzo a livello di valutazioni, dove i club italiani devono essere bravi piuttosto a reinvestire.