La Nazione: Molti nodi da sciogliere

L'edizione odierna de La Nazione analizza il mercato viola, ponendo il focus soprattutto sulle operazioni in uscita. Inoltre il quotidiano fa il punto sul ritiro della Fiorentina al Viola Park.

Prima pagina

In copertina il QS de La Nazione scrive: “Prima al Park, l'effetto Pioli” e ancora nel sottotitolo “Stasera la Primavera. Tattica e volti nuovi, l'attesa dei tifosi”.

Pagine 2-3

La Nazione dedica ampio spazio al mercato in uscita e agli esuberi di casa Fiorentina: “Viola, i nodi che vanno sciolti”, continuando nel sommario “Nuovi arrivi e casi da valutare. Un nome a sorpresa e quelli in bilico”. Di spalla La Nazione approfondisce: “Da Nzola a Sabiri, passando per Ikonè. I sicuri partenti”. Nella pagina seguente il quotidiano si concentra sul ritiro viola e sull'amichevole di questa sera: “Assetto tattico, ruoli e volti nuovi. Prima uscita contro la Primavera”.