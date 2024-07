L'ultimo, sostanziale, tassello prima dell'agognata meta

Il dialogo c'è, la cordialità anche. Tra Fiorentina e Monza si respira tutto questo, ma manca ancora l'ultimo tassello per arrivare a stringersi la mano e considerare Andrea Colpani un giocatore viola.

Il tassello

Di cosa si tratta? Dell'accordo sulle condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto del giocatore. I brianzoli, in sostanza, vorrebbero che questo fosse una formalità o poco più, per la Fiorentina un affare un po' più complicato da raggiungere.

Fiducia nel buon esito

C'è comunque grande fiducia per il buon esito della trattativa e se Colpani non giocasse a Firenze nella prossima stagione sarebbe davvero sorprendente stante la situazione attuale.