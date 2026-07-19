Non c'è solo la Fiorentina su Cancellieri: l'esterno in uscita dalla Lazio ha pretendenti anche all'estero

Nella lunga lista di esterni in ottica Fiorentina c'è anche il nome di Matteo Cancellieri, che ha però tanti estimatori, sia esteri che non.

Non solo viola

Lo riporta Il Messaggero: non c'è solo la Fiorentina sulle tracce del classe 2002, che è considerato in uscita dalla Lazio. Si sono informati su di lui l'Olympiakos, ma anche il Torino e il Parma, oltre ad altre squadre inglesi, ma nessuna ha intavolato nessuna trattativa.

Pronto all'addio

Una cessione potrebbe concretizzarsi qualora si verificassero le giuste condizioni, tuttavia l'assenza di Isaksen in questa prima parte di precampionato potrebbe far slittare tutto di qualche settimana. Da capire se anche la Fiorentina si interesserà nuovamente.