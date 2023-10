La Curva Nord dell'Inter protesta per il divieto di utilizzare i 30mila fischietti utilizzanti per il ritorno a San Siro del grande ex di turno Lukaku per la gara tra i nerazzurri e la Roma, e chiama in causa un episodio relativo ad una partita di due stagioni fa della Fiorentina.



I tifosi della Curva Nord hanno postato sui social network ricordando quello che i supporter viola usarono i fischietti per accogliere l'ex attaccante gigliato Dusan Vlahovic alla sua prima da ex al ‘Franchi’ con la maglia bianconera: "Ennesimo abuso, fischietti vietati! 10.000 a Firenze ok due anni fa, la legge non è uguale per tutti".