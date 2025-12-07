Palazzo Vecchio studia un piano di bonus e premi per spingere le ditte a finire velocemente la Curva Fiesole

In mezzo alla disastrosa situazione della Fiorentina, c'è un'altrettanto disastrosa situazione Artemio Franchi. Il nuovo cronoprogramma è pronto e la sindaca Sara Funaro lo presenterà martedì durante un sopralluogo già fissato all’impianto e ai lavori.

Mission impossible

Da lì avrà inizio il sogno per la mission impossibile di finire la Curva Fiesole in tempo per gli ultimi giorni dell’anno del centenario, il 2026, o al massimo nei primissimi mesi del 2027. Rimane però difficile un’accelerazione tale da recuperare i circa 8 mesi di ritardi accumulati. Eppure il tentativo di Palazzo Vecchio è reale.

Bonus e premi

Per renderlo possibile, è stato studiato un sistema di premialità economiche per le ditte, che è stato impostato in queste settimane. Questo prevede bonus in caso di anticipi temporali della consegna dei lavori. Serve per spingere a far prima. Lo scrive La Repubblica.