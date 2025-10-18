Prosegue il sabato di Serie A col match dell’Olimpico Grande Torino: i granata si impongono per 1-0 e strappano di forza i tre punti ai partenopei. In rete l’ex Fiorentina, nonché ex Napoli, Giovanni Simeone.

La cronaca della partita

Napoli che perde McTominay e Hojlund, entrambi in tribuna, e che quindi deve fare un po’ di turnover: bravo il Torino a sfruttare il momento e ad andare vicinissimo al vantaggio al 20simo minuto con Vlasic, che però colpisce il palo. Il Napoli trova la prima occasione al 25simo con Olivera, ma l’uruguagio sciupa da due passi, e appena 5 minuti dopo colpisce la maledizione del gol dell’ex: pasticcio difensivo degli uomini di Conte che favorisce Simeone, con l’ex Fiorentina che salta Milinkovic-Savic (altro ex della giornata) e insacca l’1-0. Anche il secondo tempo vede un ottimo Torino che in avvio sfiora il 2-0 con Casadei di testa. Il Napoli riesce però ad alzare l’intensità e chiude i granata nella propria metà campo dal 70simo in poi: all’87simo Elmas sciupa un’occasione golosissima dal dischetto, poi al 93simo arriva il pareggio di Lang da due passi, annullato però per fuorigioco. Resiste così la barricata granata, strappando tre punti pesantissimi.

La classifica di Serie A

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 15, Roma 15, Milan 13, Inter 12, Juventus 12, Bologna 10, Atalanta 10, Sassuolo 10, Cremonese 9, Como 9, Udinese 8, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 5, Verona 4, Fiorentina 3, Pisa 3, Genoa 2.