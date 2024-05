FOTO - Un giglio stilizzato e tanti piccoli rombi: ecco i dettagli di lettere e numeri sulle nuove maglie della Fiorentina

Nella serata di ieri è stata presentata la nuova maglia della Fiorentina per la prossima stagione, che farà il suo esordio questa sera nella gara contro il Napoli. Un design minimal che sembra essere piaciuto alla maggior parte dei tifosi viola, che non avevano invece apprezzato le sperimentazioni della divisa precedente.

Il nuovo design di lettere e numeri

Le novità riguardano non solo la maglia, ma anche la stampa sul retro di essa. Il font ovviamente rimane invariato, essendo quello ufficiale della Serie A e quindi uguale per tutte le squadre. Cambia invece la texture di lettere e numeri: come si vede bene nell'immagine qui sotto sul 10 di Nico Gonzalez, infatti, al posto del logo in basso ci sarà soltanto un giglio stilizzato, mentre cifre e caratteri saranno riempiti da un motivo composto di tanti piccoli stemmi della Fiorentina svuotati del giglio, sostanzialmente dei piccoli rombi in chiaroscuro.