Momentaneamente arenata la trattativa tra Fiorentina e Betis per Martinez Quarta, ma la distanza è colmabile. E in entrata....

Sembra essersi i momentaneamente arenata la trattativa tra Fiorentina e Real Betis per il passaggio in Spagna di Lucas Martinez Quarta, difensore argentino viola che nelle ultime ore sembrava sempre più vicino al club spagnolo.

Le discussioni tra le due società si sarebbero interrotte (per ora) dopo l'offerta del Betis da 8 milioni più bonus, che farebbero lievitare il tutto a 10 milioni. La Fiorentina vuole due milioni in più sulla parte fissa, per arrivare a 12 milioni totali. La distanza è colmabile, scrive La Nazione, e i due club torneranno a parlarsi nei prossimi giorni per cercare di trovare una quadra.

La società viola vorrebbe chiudere per un mancino di difesa al di là di quello che sarà il futuro di Quarta: sempre meno vive le piste che portano a Senesi del Bournemouth e Murillo del Corinthians. Occhio allora a Valentini, classe 2001, macino, italo-argentino con una clausola rescissoria da 10 milioni.