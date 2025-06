Come da tradizione, luglio è anche il mese dei tanti ritorni e riguarda i tanti prestiti non riscattati dai rispettivi club: tanti quante le operazioni fallite negli scorsi anni. Il problema, sottolinea La Nazione, è il peso economico di tutti questi calciatori: dai 400mila euro di Infantino al milione e settecentomila di Kouame infatti, sul monte ingaggi della Fiorentina si sta per abbattere una zavorra da oltre 10 milioni.

A comporla ci sono anche i vari Nzola, Christensen, Sottil, Ikoné, Brekalo, Barak e Sabiri. Il più oneroso resta Kouame, rinnovato meno di un anno fa fino al 2027, per alleggerire quantomeno uno stipendio che altrimenti avrebbe volato oltre i 2 milioni. E non sarà neanche banale liberarsene visto che il classe '97 tornerà con un crociato da recuperare.