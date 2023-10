Tra rotazioni attive e riposo necessario per Napoli: stasera una bella occasione per due giovani della Fiorentina

Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo per la sfida di UEFA Europa Conference League contro il Ferencvaros. Tre giorni dopo la partita contro il Cagliari, tre giorni prima di un importantissimo impegno a Napoli: la squadra viola è piena di impegni e ci sono dei giocatori che hanno inevitabilmente bisogno di riposare.

Ecco che stasera si presenta un'ottima occasione per due giovani della Fiorentina. In primis Gino Infantino, magari non dal primo minuto ma sicuramente da tenere in conto, con un Bonaventura dal fiato corto visti i tanti impegni e un Barak ancora non al top della condizione. Al centro della difesa, i soliti tre (Milenkovic, Quarta e Ranieri) si giocano due posti, ma attenzione alla candidatura da subentrato di Pietro Comuzzo.