Destini incrociati in Conference? Un centrocampista ex viola è pronto ad approdare in Liga: in chiusura nelle prossime ore

La Fiorentina potrebbe incrociare un suo ex centrocampista in Conference League. Arthur è ancora di proprietà della Juventus, ma sta cercando nuove destinazioni per ritrovare il campo. E un club spagnolo è in chiusura per lui.

Arthur-Fiorentina, ci rivediamo in Conference? Betis in chiusura

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arthur Melo è pronto a lasciare la Juventus per approdare in Liga, al Real Betis. Da quando ha lasciato la Fiorentina, il brasiliano è perennemente fuori rosa e non trova spazio con Thiago Motta. L’accordo con il club biancoverde può essere definito già nelle prossime ore.