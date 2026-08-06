​​

header logo

L'arrivo a Firenze di Mastantuono, entusiasmo travolgente all'aeroporto FOTO FN

Mattia Sorbetti /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Entusiasmo travolgente dei tifosi della Fiorentina per l'arrivo a Peretola di Franco Mastantuono

Il giocatore ha trovato all'aeroporto tre-quattrocento persone ad attenderlo. Cori sono partiti all'indirizzo suo, della squadra e anche qualcuno, inevitabile, contro la Juventus

Mastantuono è stato poi prelevato da un van della Fiorentina che lo ha portato in albergo. Non è ancora dato sapere se farà una puntata o meno al Viola Park per assistere anche solamente ad uno spezzone di partita della squadra (stasera è prevista un'amichevole contro il Deportivo A Coruña). 

Notizie correlate
💬 Commenti (17)